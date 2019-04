Isernia. Contratto istituzionale di sviluppo, Arcuri (Invitalia) incontra gli amministratori comunali

Facilitare l’accesso ai fondi strutturali europei da parte delle amministrazioni locali, favorire la realizzazione di nuovi progetti strategici che abbiamo respiro regionale, interregionale e nazionale. Sono questi i principali obiettivi del Contratto istituzionale di sviluppo, concepito in particolare per favorire la realizzazione di infrastrutture. Oggi, nella sede della Prefettura di Isernia, i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei ministri e di Invitalia, hanno incontrato singolarmente sindaci, amministratori comunali e gli esponenti delle associazioni di categoria per raccogliere le loro ipotesi progettuali che ambiscono a essere inserite nel Cis. Presente ai tavoli di confronto anche Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Si è detto molto soddisfatto delle risposte avute dal Molise. Ma ha anche dato un consiglio: evitare i localismi e puntare a valorizzare l’esistente facendo squadra. Tra i progetti proposti c’è anche quello che prevede la realizzazione dell’aviosuperificie nel territorio di Cantalupo. Negli ultimi tempi sono stati fatti dei significativi passi in avanti. D’intesa con la Camera di commercio, il promotore dell’iniziativa, il comandante Emilio Carosella, ha presentato il progetto preliminare