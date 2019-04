La Procura di Isernia ha chiuso le indagini relative alla vicenda dei maltrattamenti dei bambini in una scuola pubblica di Venafro, reato per il quale sono indagate due maestre e – secondo quanto si apprende – non sarebbe emerso il coinvolgimento di altre persone. Le maestre, al momento, sono sospese dall’insegnamento e a loro carico l’Ufficio scolastico regionale del Molise ha aperto un procedimento disciplinare. L’indagine della Squadra Mobile era iniziata poco prima delle vacanze di Natale, grazie alla denuncia di alcuni genitori. Da qui le intercettazioni ambientali e i casi di violenza in aula documentati dalle immagini: circa 150 episodi accertati.