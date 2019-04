Macchia d’Isernia. Minacce alla ex compagna, 41enne in manette per stalking

Minaccia ancora una volta l’ex compagna, violando le misure restrittive a suo carico, e finisce di nuovo in carcere. L’arresto di un 41enne dell’isernino e’ stato disposto dal Gip pentro Arlen Picano che ha accolto la richiesta del Sostituto Procuratore, Maria Carmela Andricciola. L’uomo – secondo quanto reso noto dalla Procura – si e’ recato sul luogo di lavoro della donna: un centro di accoglienza per minori extracomunitari a Macchia d’Isernia, e li’ l’ha minacciata davanti agli altri operatori. Da qui l’ennesima denuncia della vittima e l’arresto, non il primo per il 41enne che in passato aveva anche picchiato la donna.