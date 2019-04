Ci risiamo: ancora polemiche per il pagamento delle bollette dell’acqua a Campobasso. Dopo qualche anno di tregua il disservizio si è ripresentato puntuale, anzi, anche in ritardo, rispetto alla data di scadenza. In questi giorni vengono recapitati gli avvisi di pagamento, con ultimo giorno utile per pagare fissato al 31 marzo. Ed è questo il primo problema segnalato dai contribuenti. Secondo problema: in molti casi le bollette contengono importi esagerati. Diversi cittadini si sono visti recapitare bollette che sfiorano le cinquecento euro. Somme esagerate, perché riferite a consumi idrici per utenze domestiche. Se a tutto questo si aggiungono anche i disagi che in molti stanno incontrando nel pagare i bollettini agli uffici postali, allora la misura è davvero colma. E i nervi dei cittadini sono pronti a saltare.

L’amministrazione comunale, informata dalla situazione, si è subito affrettata a far sapere che, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, i problemi legati al pagamento delle bollette, non sono da addebitare al Comune, ma Poste italiane.

Ma al di là di questo aspetto tecnico, vanno rilevati, ancora una volta, gli errori contenuti negli avvisi di pagamento. Ai cittadini vengono chieste somme spropositate, per le quali viene concesso di poter pagare in due rate, ma si tratta comunque di importi che pesano sui bilanci delle famiglie. Non resta quindi, che andare a verificare se la lettura fatta sui contatori coincida con i reali consumi effettuati. E nel caso in cui dovesse esserci l’errore, sarà necessario perdere qualche ora di lavoro per recarsi nell’ufficio acquedotti per fare la fila, sperando di risolvere in poco tempo il problema. Gli uffici anche stavolta, come è già successo in passato, sono stati presi d’assalto. Una situazione alla quale, purtroppo, i contribuenti di Campobasso sono abituati, costretti a subire oltre al danno pure la beffa.