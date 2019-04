Vicenda manifesti politici a San Martino, assolto il commercialista Giuseppe Boccardi

Il Tribunale di Larino ha assolto con formula piena dal reato di falsa testimonianza il commercialista Giuseppe Boccardi, difeso dall’avvocato Massimo Romano, respingendo le richieste di condanna della Procura e della parte civile rappresentata dall’ex assessore regionale, Vittorino Facciolla.

La vicenda si riferisce alla controversia insorta nel 2014 a San Martino in Pensilis e all’affissione di manifesti promossa dal gruppo politico San Martino Libera sul presunto aumento della spesa pubblica comunale.

Un argomento apparso sui social, ripreso da un quotidiano locale e finito anche al centro di una querela per diffamazione aggravata, poi archiviata, a carico della giornalista Giovanna Ruggiero.

In tale contesto Boccardi era stato imputato, in sostanza, per avere dichiarato il falso, secondo l’accusa, nell’ambito del giudizio civile promosso da Facciolla contro la giornalista e la testata, con riferimento alla data del bollettino di pagamento degli oneri di affissione dei manifesti.

L’avvocato Romano si era detto convinto dell’infondatezza dei fatti contestati e dell’innocenza del suo assistito e ha voluto così chiedere il rito abbreviato.

Le motivazioni della sentenza di assoluzione si conosceranno entro 45 giorni.