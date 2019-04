SEA, tra Comune e società volano gli stracci. Approvato il bilancio, azzerato il Cda

Volano gli stracci tra la SEA, l’azienda municipalizzata di Campobasso incaricata di gestire la raccolta dei rifiuti e lo sgombero neve, e l’amministrazione della città che, con un blitz, ha azzerato il Consiglio di amministrazione in carica, spianando la strada ad un nuovo gruppo dirigente che, verosimilmente, verrà nominato nelle more della campagna elettorale.

Oggetto del polemico braccio di ferro è stata la procedura che ha portato all’approvazione del bilancio societario. Una procedura che, secondo il presidente uscente del Cda, l’avvocato Stefano Sabatini, sarebbe viziata da un difetto di convocazione. Secondo Sabatini non poteva essere il Comune, quindi il socio unico della SEA, a convocare l’assemblea, lo impedirebbe sia lo statuto societario sia il codice civile. Di parere contrario invece l’amministrazione comunale che, attraverso il direttore generale del Comune di Campobasso, Antonio Iacobucci, ha proceduto e portato a casa il risultato. Bilancio approvato, quindi, e Consiglio di amministrazione affondato. Oltre al presidente Sabatini, decadono gli altri due componenti: Gaetano di Niro e Enza Iannetta.

La vicenda si porta dietro una coda feroce di polemiche, dovute al contesto temporale nel quale azzeramento e prossima nomina vanno a collocarsi. A maggio anche Campobasso, come centinaia di comuni in tutta Italia, procederà a rinnovare la propria amministrazione comunale. Le elezioni amministrative del 26 maggio prossimo e l’eventuale ballottaggio del 9 giugno, diranno chi sarà a governare la città. Al sindaco e alla compagine vincente toccherà decidere molte cose, ma tra questa ne mancherà una: il Consiglio di amministrazione della SEA, che invece sarà stato già nominato dagli uscenti e per i prossimi tre anni.