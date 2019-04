Ex Gam. Amadori cambia idea, 240 posti di lavoro a rischio

Un annuncio improvviso quello fatto dai rappresentanti dell’Amadori nel summit avvenuto ieri 1 aprile 2019 Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. A causa di molte criticità presenti nel bando del secondo lotto, relativo alla vendita dei beni della vecchia Arena, l’azienda leader nel settore avicolo avrebbe messo fortemente a rischio l’intenzione di procedere con gli investimenti nello stabilimento di Bojano acquisito nel 2016. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per circa 240 operai che, dopo anni di cassa integrazione, avevano intravisto una speranza occupazionale, un grave colpo per l’economia regionale, che vede svanire un progetto da 45 milioni di euro.

In merito alla grave situazione i Consiglieri regionali del Partito Democratico Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione sulle ultime vicende che stanno interessando Lo stabilimento.

“Nonostante tutte le rassicurazioni e gli impegni assunti personalmente dal Presidente della Regione e dalla Giunta nei confronti dei lavoratori impiegati e del rilancio della filiera avicola, apprendiamo dai giornali che, ad oggi, dal MISE si registra un totale fallimento di tutti i piani messi in atto – hanno commentato Fanelli e Facciolla – se non otterremo risposte celeri e soddisfacenti, proporremo immediatamente la convocazione di un Consiglio regionale monotematico. È questo il momento di agire e trovare soluzioni concrete e durevoli, anche attraverso l’utilizzo di risorse regionali, altrimenti ci troveremo di fronte ad un’altra emergenza occupazionale e sociale, che il Molise non può più permettersi”.