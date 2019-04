Campobasso, spaccio di droga: tre arresti dei Carabinieri

Tre persone sono state arrestate nel tardo pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Campobasso per spaccio di droga. Da quello che si apprende non si sono fermati all’alt dei militari. Ne è nato un breve inseguimento. Fermati, sono stati trovati con oltre 100 grammi di cocaina e un coltello a serramanico. Si tratta di un giovane e una giovane di Campobasso e di un napoletano. Portati in caserma, è stato poi disposto l’arresto. Gli uomini agli ordini del Capitano Felici stanno indagando per capire dove e da chi si siano riforniti e altri elementi utili.