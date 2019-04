Ad Agnone, in località Valle San Lorenzo, un capriolo è rimasto impigliato in una rete, rompendosi una zampa.

Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno prontamente rimosso l’animale dalla recinzione; successivamente il capriolo è stato consegnato ai Carabinieri Forestali per le cure del caso. A richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco un agricoltore che aveva notato l’animale ormai allo stremo delle forze.