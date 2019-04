Remo Di Giandomenico ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città di Termoli. “Tanti amici e tanti cittadini mi spingono a candidarmi alle prossime elezioni amministrative – ha scritto in una nota – e dopo lunga e matura riflessione ho deciso di scendere in campo, con la convinzione di poter essere ancora utile al servizio di questa nostra amata città. Cercherò di incontrare tutti coloro che come me – ha aggiunto – hanno un solo obiettivo: il bene e il riscatto di Termoli”. Remo Di Giandomenico è stato sindaco per numerosi mandati tra gli anni ‘80 e ‘90. L’ultima volta fu eletto nel 2002. Ora è commissario straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.