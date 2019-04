di ANNA MARIA DI MATTEO

Il Movimento 5Stelle batte tutti sul tempo e ufficializza il nome del candidato alla carica di sindaco al Comune di Campobasso: si tratta di Roberto Gravina, consigliere uscente, pronto dunque a scendere nuovamente in campo. Il suo nome circolava già da settimane negli ambienti politici locali, ma la conferma è arrivata solo nelle ultime ore. L’annuncio nella conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche gli altri consiglieri comunali uscenti del movimento. Sul suo nome c’è stata la piena convergenza degli attivisti e del Movimento. Tutta la documentazione sarà inviata nelle prossime ore ai vertici nazionali, dai quali si attende l’ufficialità. Superata dunque la prima fase, quella della scelta del candidato sindaco, ora i Cinque stelle sono al lavoro per la composizione della lista. “Sarà una lista composta da giovani, da persone impegnate nella società civile, ci saranno anche candidati di esperienza- ha spiegato Gravina – Ma una cosa è certa: non ci sarà spazio per quanti hanno riportato condanne”. Altro nodo da sciogliere l’apertura alle liste civiche. Su questo punto Gravina non si sbilancia e preferisce attendere indicazioni dai vertici nazionali. La corsa dei 5Stelle per la conquista dello scranno più alto di palazzo San Giorgio è partita.