Un prodotto tutto molisano vincitore fra i migliori servizi turistici della tv italiana per appena trascorso. Il documentario “Cappadocia, un viaggio a cavallo”, firmato dal giornalista Nicola Mastronardi e dai filmmakers agnonesi Salvatore Cerimele e Danilo Di Nucci, per la regia, le riprese e il montaggio, è risultato vincitore del Premio Stampa ADUTEI 2018 come miglior servizio giornalistico trasmesso sulle Tv italiane nello scorso anno per ciò che riguarda il turismo all’estero.

Il video reportage di 12 minuti, prodotto da “Le iridi Digitali” di Agnone, è stato giudicato il migliore in concorso dalla Associazione Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia (ADUTEI) per la Sezione Televisione. Il servizio fa parte della rubrica “A cavallo nel mondo” firmata dal giornalista agnonese all’interno della trasmissione Kilimangiaro di Rai Tre ed è andato in onda il 25 novembre scorso. Al secondo posto un documentario di Canale 5 per la trasmissione X-Style e al terzo si è piazzata Rai Uno con un documentario andando in onda nella trasmissione Dreams Road. Tra i vincitori delle altre sezioni, articoli su La Stampa e Io Donna e un servizio radiofonico di Radio Popolare.

Il Premio Stampa ADUTEI, diviso in sezioni, quest’anno tra i finalisti ha visto anche giornalisti di testate come Il Sole 24 Ore, Rai Radio 1 e Rai Radio 2, oltre a blog e testate on line che si occupano di turismo all’estero.

Nelle più recenti edizioni, tra vincitori e finalisti per la Tv figuravano nomi come Licia Colò (“Alle falde del Kilimangiaro” all’epoca Rai Tre), Massimiliano Ossini (Linea Bianca, Rai Uno) e Roberto Giacobbo (Voyager, già Rai Due).

La cerimonia di premiazione, alla presenza dei delegati dei 36 Paesi esteri che costituiscono l’Associazione Adutei si è svolta a Milano.