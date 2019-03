Tra qualche giorno gli automobilisti campobassani potranno dire addio ai numerosi slalom tra le buche. Da Palazzo San Giorgio, infatti, è arrivata la tanto attesa ordinanza con la quale si informa la cittadinanza che lunedì 1 aprile 2019 partiranno i lavori di rifacimento delle strade del capoluogo.

Le operazioni riguarderanno numerose arterie cittadine, che dopo vari rappezzamenti, versano in situazioni molto critiche, tali da rendere necessario un restyling completo soprattutto per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Lunedì, dunque, si partirà da Via Pirandello e Via Mazzini, per proseguire poi su Corso Bucci (limitatamente alla parte sopraelevata), Piazza d’Ovidio, Via Roma (dall’incrocio con Via Pietrunto a Piazza della Vittoria),Via Petitti, Via Longano , per terminare con Contrada Colle delle Api ( dalla pineta di San Giovannello alla rotatoria del centro commerciale Monforte ) quest’ultima divenuta ormai una mulattiera a causa della grande mole di traffico caratterizzato anche da mezzi pesanti.

Il Comune precisa che su queste zone della città sarà limitata la sosta e la circolazione.