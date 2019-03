Vertice del centrodestra per raggiungere l’intesa sul candidato alla carica di sindaco. Al tavolo erano presenti tutti i partiti della coalizione e i movimenti civici vicini al centrodestra. Dal confronto sono venuti fuori tre nomi: Francesco Pilone, Corrado Di Niro e Francesco Del Greco. Tre possibili candidati sui quali ora la coalizione incardinerà il confronto. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova riunione per tentare di chiudere l’accordo. In casa centrosinistra si allontana l’ipotesi primarie, profilandosi la ricandidatura dell’uscente Antonio Battista. Il Movimento 5Stelle sembra essere orientato sulla candidatura di Roberto Gravina che tuttavia non disdegna neppure la possibilità di candidarsi alle Europee. Un quadro politico ancora incerto per quanto riguarda i candidati alla carica di sindaco, mentre i partiti sono al lavoro per la composizione delle liste. E molti sono i passaggi, da uno schieramento all’altro.