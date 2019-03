Anche quest’anno il Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha proposto la Giornata della Ricerca Scientifica, un’occasione ideata per diffondere e favorire, sempre più, una cultura tecnico-scientifica, avvicinando la società civile, con in prima fila il mondo della scuola, con l’articolato sistema ricerca in tutte le sue dinamiche e sfaccettature. Una giornata molto apprezzata in particolare dagli studenti delle superiori, quella dedicata alla divulgazione delle conoscenze scientifiche con particolare attenzione alle molteplici attività di ricerca in atto nei laboratori e nei centri del Dipartimento. Nella sede universitaria del Dipartimento di Bioscienze e Territorio a Pesche in prima linea le Scienze biologiche, l’Informatica, la Fisica, la Matematica e l’Ingegneria. Ribalta anche per le Scienze naturali, ambientali e forestali con momenti e opportunità per trattare e condividere anche, in tali area prettamente scientifiche, tematiche di economia e pianificazione territoriale e paesaggistica. Sono stati i giovani ricercatori, dottorandi, borsisti, laureandi e tesisti a rispondere ai partecipanti, illustrando i loro progetti di ricerca, spaziando dalla singola cellula agli ecosistemi naturali, dalle nuove tecnologie dell’ingegneria e dell’informatica ai nuovi approcci della matematica e della biologia molecolare. Ospite di rilevo della giornata, il prof. Maurizio Casiraghi dell’Università di Milano Bicocca: ha presentato una tecnica innovativa del DNA ambientale che sta rivoluzionando gli studi sulla biodiversità.