La Sezione provinciale di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con la Regione Molise, l’Asrem, il Comune e l’Avis di Termoli, ha promosso le seguenti iniziative:

– “Camminata del Benessere”: dal 1^ Aprile 2019, attivazione gruppi di cammino e lezioni dimostrative (Lungomare Nord di Termoli, ore 7,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì);

– “Mi rimetto in cammino”: sono aperte le iscrizioni ad un Corso per pazienti oncologici e con patologie croniche, consistente in un corso di camminata nordica in due lezioni presso Spazio Lilt e successivi otto appuntamenti itineranti.

L’esercizio fisico come strumento di prevenzione e trattamento delle malattie croniche.

Praticare l’attività fisica in modo costante aumenta la sopravvivenza e riduce il rischio di recidive del 20-40%.

Per informazioni, contattare il sig. Amerigo di Giulio al n. 333-8333435 e la Lilt CB al n.0875-714008.