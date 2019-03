Autobus in fiamme a Campobasso in via Liguria intorno alle 13,30. Ignote le cause. Non ci sono né vittime né feriti. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia urbana.

http://www.ilgiornaledelmolise.it/wp-content/uploads/2019/03/d9b73384-dbee-4779-b404-a952a7376b79.mp4