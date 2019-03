Consiglio comunale di Isernia, pericolo scampato per Lombardozzi. Resterà lui come presidente dell’assise civica. È infatti passata la pregiudiziale destinata ad impedire la votazione del presidente del Consiglio, prevista dal nuovo Statuto a metà legislatura. Diciotto i voti favorevoli, otto i contrari e quattro gli astenuti. La sorpresa è stata quella del consigliere grillino Mino Bottiglieri, che ha votato con la maggioranza in difesa di Lombardozzi. Voto favorevole anche da parte di Raimondo Fabrizio e dei consiglieri di Isernia Migliore. Sarcastico il commento di Gianni Fantozzi dei Popolari: «Abbiamo preso atto che c’è una nuova maggioranza in consiglio».