“Oggi pomeriggio alle ore 15.30 si è riunito a Termoli il tavolo politico regionale dei partiti di centrodestra per l’indicazione a candidato sindaco di Termoli di una rosa di nomi come da verbale allegato. Dopo ampia discussione i componenti del tavolo sono pervenuti alle determinazioni contenute nell’allegato verbale. Si sono riuniti i partiti della coalizione del centro destra con i rispettivi rappresentanti: Forza Italia: Roberti Fancesco, Iarocci Mimmo Orgoglio Molise: Parente Patrizia Direzione Italia; Di Brino Antonio, Tanassi Nicola Udc: non esprimono un candidato e convergono sulla decisione del tavolo, Popolari: Assente (come da comunicazione) Lega: Non partecipa al tavolo. Verbale: La riunione è convocata per la proposizione di una rosa di nomi da inviare come comunicazione al comitato politico regionale per l’individuazione del candidato sindaco di Termoli Ogni singolo partito propone un nome. Forza Italia: Esprime come indicazione il nome di Francesco Roberti Fratelli d’Italia: Esprime come indicazione il nome di Silvana Ciciola Silvana Direzione Italia: esprime come indicazione il nome di Antonio Di Brino ORGOGLIO MOLISE: non esprime indicazioni UDC: Non esprime indicazione. POPOLARI PER L’ITALIA: Ha comunicato di scrivere sul presente verbale che la rappresentanza è assente. LEGA: Ha dichiarato di non partecipare al tavolo i suddetti candidati s’impegnano a sostenere in campagna elettorale il candidato sindaco che verrà designato all’interno della rosa dei nomi sopra espressi. Il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia su indicazione del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia esprime una seconda indicazione nel nome di Antonio Spezzano per Fratelli d’Italia. I presenti al tavolo rilevano che negli incontri precedenti era stato stabilito che ogni partito avrebbe indicato una sola candidatura”.

Comunicato ufficiale dell’incontro