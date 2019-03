Pechino: Innovazione Scientifica e Tecnologica, premiato lo studente termolese Leonardo Iantomasi

Il termolese Leonardo Iantomasi dal 23 al 25 marzo ha partecipato a Pechino alla 39esima edizione della Competizione Internazionale per i giovani studenti sull’Innovazione Scientifica e Tecnologica, classificandosi al secondo posto in assoluto e primo nell’ambito dei progetti individuali, con le sue suole innovative antiscivolo. Leonardo infatti ha messo a punto una suola che si può applicare a qualsiasi calzatura e funzionando come una gomma termica riesce a ottimizzare il grip con il manto nevoso, evitando spiacevoli cadute. Il progetto denominato “Snowsole” è stato già brevettato come ‘invenzione industriale’. Leonardo Iantomasi frequenta l’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Montani, la prestigiosa scuola di Fermo che è stata selezionata dal Ministero per andare a Pechino. A Leonardo gli auguri dalla sua famiglia e dalla redazione di Telemolise.