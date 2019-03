Nuove proteste a Isernia, per il degrado in cui versa il centro storico, in particolare nelle ore notturne, quando centinaia di giovani si riversano nei locali della parte antica della città. L’ultimo episodio si è verificato l’altra notte in piazza San Felice, dove un tossicodipendente è entrato nell’auto di un residente e si è iniettato una dose. Oltre a lasciare la siringa in macchina, ha rubato lo stereo.