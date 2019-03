Cotugno: il turismo è il futuro della nostra regione, avanti tutta con il Piano strategico

Chiude con un bilancio estremamente positivo la tre giorni di manifestazioni legate all’assemblea nazionale dei borghi più belli d’Italia, per la prima volta organizzata in Molise. Fornelli ha dato un’ottima impressione ai tantissimi ospiti, mettendo in mostra i notevoli progressi fatti negli ultimi anni. Nel complesso tutta la regione e le sue eccellenze sono state promosse a pieni voti. “Abbiamo tutte le carte in regola per proporre turismo esperienziale – ha detto l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno – e di intercettare visitatori anche dall’estero. Il Molise è la regione dei borghi. Il bando sulla microricettività punta proprio a incentivare il turismo di nicchia”. Intanto proseguono gli incontri per raccogliere idee e delineare il piano strategico del turismo e della cultura. L’obiettivo è quello di portarlo in consiglio regionale entro il mese di giugno: “Stiamo raccogliendo le proposte e le idee provenienti dal territorio per scrivere le nuove regole del gioco. La risposta – ha concluso Cotugno – è confortante: ai tavoli che stiamo organizzando in tutta la regione stanno partecipando in tanti”.