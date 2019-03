Ore contate per gli ex lavoratori Ittierre. La soluzione passa per il Consiglio regionale

Politiche passive e politiche attive per il lavoro. Tra questi due confini si è sviluppata una intera giornata di discussione in Consiglio regionale volta ad individuare una via d’uscita per le centinaia di lavoratori della ex Ittierre che ormai da mesi versano in una condizione di drammatica assenza di lavoro e di ammortizzatori sociali. Al termine di una discussione lunghissima, il risultato che si è ottenuto è stato di tipo interlocutorio, ovvero con il rinvio della questione alla Commissione lavoro del Consiglio regionale per un approfondimento sull’intera questione. In buona sostanza, attraverso un Ordine del Giorno approvato a maggioranza, si è dato mandato alla Commissione di individuare una o più soluzioni praticabili da proporre al Consiglio regionale. Finiti gli ammortizzatori sociali e con la mobilità in deroga impraticabile, oltre che esaurita,i lavoratori si trovano a dover fare i conti con una situazione drammatica.

Una soluzione tecnica al momento non c’è, ha detto il presidente Toma, e la partita – ha aggiunto – diventa politica. Solo il governo nazionale,ha concluso,può riaprire i termini per la concessione della cassa integrazione in deroga.

I lavoratori, dal canto loro, un progetto di reimpiego alla regione lo hanno presentato e riguarda un loro reimpiego nel settore dei beni culturali. Soluzione, però, che dopo gli esiti in Consiglio regionale appare sempre più lontana

Nel corso della discussione non è mancata una polemica al calor bianco nei confronti dell’assessore al lavoro Mazzuto, contestato dalle ex consigliere della Lega, Romagnuolo e Calenda, che hanno reiterato a Toma la richiesta di revoca delle delega allo stesso Mazzuto.