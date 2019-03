Lutto nella famiglia Moscato, l’avvocato Carlo è spirato nel pomeriggio a Isernia

Grave lutto nella famiglia dell’ex presidente della Corte d’Appello, Nicola Moscato. Il figlio, l’ancor giovane avvocato Carlo, è spirato nel pomeriggio nella sua abitazione di Isernia. Un dolore immenso per la sua famiglia, per i fratelli e per il nipote, a lui legatissimo, il consigliere comunale Nicola Moscato. A loro le condoglianze del nostro direttore, dell’editore e dei giornalisti e dipendenti di Telemolise.