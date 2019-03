Isernia. Il Majorana-Fascitelli ricorda Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia

Peppino Impastato, giornalista siciliano, fu assassinato nel maggio del 1978. la sua colpa fu quella di aver denunciato una serie di crimini e affari sporchi della mafia. Gli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia hanno voluto ricordarlo organizzando un incontro all’auditorium in occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. All’incontro sono intervenuti due amici di Impastato, Carlo Bommarito e Marcella Stagno. Girano l’Italia per far sì che soprattutto le nuove generazioni recepiscano la grande lezione del giornalista, affinché la sua morte non sia stata vana. Ma Peppino Impastato non è solo il simbolo della lotta alla mafia. Lui ha combattuto ogni tipo di illegalità, ha precisato Marcella Stagno. Durante l’incontro è stato proiettato anche un filmato dedicato a Impastato.