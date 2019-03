Una nuova istanza per far sì che le istituzioni dicano con chiarezza, una volta per tutte, ciò che il comitato “No lotto zero” chiede da tempo: rinunciare alla realizzazione dei cinque chilometri di strada che dovrebbero collegare la Isernia-Castel di Sangro – all’altezza del bivio di Miranda – al bivio di Pesche, bypassando così il centro abitato di Isernia. Durante un incontro con la stampa è stato messo in evidenza l’orientamento del governo, a quanto pare pronto a dire no a quest’opera. Ma agli oppositori del progetto le rassicurazioni non bastano più, vogliono una presa di posizione ufficiale. “Vogliamo risposte chiare dal ministro Toninelli – ha detto Celeste Caranci – questo tira e molla deve finire”. I motivi che hanno spinto a dire “no” al lotto zero sono noti: l’opera è ritenuta inutile, poiché – secondo il comitato – la pubblica utilità del collegamento è stata soddisfatta dal lotto uno. É ritenuta dannosa per l’ambiente – con possibili rischi per le sorgenti di San Martino – e i costi sono spropositati per un tratto di strada lungo appena cinque chilometri. Per Tiziano Di Clemente quei fondi potrebbero essere usati in altri modi. Ad esempio intervenendo sui tanti dissesti idrogeologici, oppure mettendo in sicurezza le strade esistenti.