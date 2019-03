Campobasso – Elezioni comunali, parte la corsa per palazzo San Giorgio. Prime indiscrezioni sulle candidature a sindaco della cittÃ 

di ANNA MARIA DI MATTEO

E’ partito il conto alla rovescia per le elezioni amministrative del 26 maggio. A Campobasso partiti e movimenti sono al lavoro per individuare i candidati alla carica di sindaco e per la composizione delle liste che li sosterranno nella corsa a palazzo san Giorgio. Nel centrodestra si sta ragionando all’interno delle singole forze politiche. Domani, 25 marzo, nel pomeriggio si riunirà il tavolo regionale nel corso del quale ogni partito proporrà il proprio candidato. Un confronto dal quale verrà fuori una rosa di nomi sulla quale i vertici regionali della coalizione dovranno trovare la sintesi e individuare il candidato alla carica di primo cittadino. Nel centrosinistra la candidatura del sindaco uscente Antonio Battista resta la più accreditata anche se l’ultima parola spetta alla coalizione. Domani pomeriggio si riunirà l’assemblea cittadina del Pd per avviare il confronto sull’importante test elettorale. Battista dal canto suo si dice tranquillo del lavoro svolto nei cinque anni di mandato, nonostante le tante difficoltà incontrate e i problemi ereditati, vedi quello delle sicurezza degli edifici scolastici. Ad ogni modo è pronto anche per le primarie. L’importante è che il centrosinistra sia deciso a non perdere il capoluogo di regione.

In casa 5Stelle, intanto il nome che circola da sempre, il candidato naturale, se lo si può definire così, è Roberto Gravina che non fa mistero sull’intenzione di riprovarci di nuovo. Nelle prossime settimane ci sarà l’ufficialità sul candidato. Una scelta che sarà il frutto di un confronto tra i portavoce, a tutti i livelli, da quello comunale fino nazionale. Inoltre il movimento aprirà anche alle liste civiche ed in questo caso saranno individuate le regole per questa nuo0va operazione.

Ad ogni modo Gravina si dice pronto a tornare in campo anche se al tempo stesso non esclude la possibilità di una sua candidatura alle elezioni europee. Ancora pochi giorni e le riserve saranno sciolte.