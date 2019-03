Un silenzio carico di dolore. Tante, tantissime persone a Bojano, in una cattedrale che a stento è riuscita a contenere tutte le persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta Angelo Iorio, 47 anni e Annalisa Salvati, 41, le cui vite, sogni, speranze e progetti sono stati spezzati sulla Statale 17, in un terribile incidente. Le due bare vicine, le lacrime composte dei tanti amici, colleghi, parenti, dei genitori. Angelo e Annalisa erano due belle persone, una bella coppia, così li hanno ricordati. Lavoravano nella stesa azienda. “Ci hanno insegnato il valore dell’amore e che la libertà è preziosa se vissuta nell’amore verso gli altri” ha detto Don Giovanni, il parroco della Parrocchia dei Santi Erasmo e Martino, nella sua commossa omelia. Le parole per i genitori di Angelo e Annalisa, la sorella di quest’ultima, di essere uniti per i 5 figli, due adolescenti che Annalisa aveva avuto dal precedente matrimonio e i due gemellini e l’ultima nata, avuti da angelo. Angelo e la sua passione per i fumetti, il volley, la sua caparbietà e generosità, il sorriso di Annalisa.

Un lungo, straziante applauso per Angelo e Annalisa ha squarciato il silenzio all’uscita dalla Cattedrale. L’addio di un’intera comunità, quella di Bojano, shoccata, addolorata ora stretta alle famiglia dell coppia, ai loro figli. Ieri lutto cittadino.

Un attimo, quella Mercedes che è sbucata all’improvviso travolgendo il suv e le vite di Angelo e Annalisa si sono spente, come quelle di altre 5 presone sulla Bifernina solo poche ore prima, in un altro incidente. “Quella strada deve diventare più sicura, come tutte le strade in Molise” ha detto il vicesidnaco di Bojano Virgilio Spina.

Così come occorre il rispetto del codice della strada, perchè le violazioni sono la prima causa degli incidenti su strada.