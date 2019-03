Richiesta di dimissioni per il sindaco d’Apollonio e l’assessore Chiacchiari, minacce di denunce alla procura, con d’Apollonio che ha detto di voler andare lui dai magistrati, flash mob e blocchi stradali, il caso soste blu e proliferazione abnorme dei parcheggi a pagamento anche in zone di interesse storico, sta agitando Isernia. Ma c’è di più, lunedì mattina è prevista una manifestazione popolare di protesta di fronte al comune. Cosa aggiungere, la musira è colma e il comune cerca di correre ai ripari. Prima di tutto ha bloccato i lavori per la realizzazione delle soste blu e poi l’assessore Chiacchiari si è rivolto alla cittadinanza per fare chiarezza e chiedere scusa a nome della giunta d’Apollonio. Comunque sia, la questione è nata dalla protesta popolare, così anche a Isernia è stata la gente normale, i cittadini, i commercianti che hanno fatto suonare la sveglia per l’amministrazione facendole capire che c’era qualcosa che non andava e l’assessore Chiacchiari promette anche marcia indietro per quel che riguarda le strisce blu nel centro storico, come quelle per esempio davanti palazzo Jadopi, vicino la fontana Fraterna. Fin qui Chiacchiari e poi c’è l’ex senatore D’Aambrosio che ironicamente parla di un’Isernia affranta per la rinuncia di d’Apollonio alle dimissioni e chiede chi pagherà il conto delle strisce blu che dovranno essere cancellate? Insomma la politica incalza e lunedì sera si prevede un consiglio comunale al calor bianco per le soste blu e per la vicenda Lombardozzi.