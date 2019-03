Campobasso -Nuova sede della Sea, i 5Stelle: sperpero di denaro pubblico. Intanto interviene l’Anac

La consiliatura al Comune DI Campobasso volge ormai al termine ma alcune questioni sono rimaste irrisolte. E’ il caso della Sea, finita spesso nel mirino dei consiglieri del Movimento 5Stelle, sia per quanto riguarda la gestione del servizio sia per quanto riguarda le nomine in seno al Cda. Ma a tenere banco in queste ultime settimane è sicuramente l’acquisto della nuova sede. Costo dell’operazione 335mila euro. Se a questo si aggiunge il fatto che il Comune continua a pagare il fitto dei locali dove la società si trova attualmente, è facile intuire che l’operazione risparmio, annunciata dall’amministrazione comunale non solo non è stata realizzata ma anzi contribuirà ad aumentare ulteriormente i costi. I consiglieri 5Stelle hanno tenuto una conferenza stampa davanti all’edificio che ospiterà gli uffici della Sea. Una struttura che si trova a pochi passi dalla sede dei Centri per l’impiego e che andrà completamente ristrutturata e messa a norma. Una vicenda della quale i consiglieri pentastellati hanno informato l’Anac, l’Autorità nazionale per l’anticorruzione che ora vuole vederci chiaro.

Intanto le elezioni comunali si avvicinano e sulla gestione della Sea le criticità denunciate dai 5Stelle restano tutte irrisolte.