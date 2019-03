Fonte del Benessere di Castelpetroso: con il restyling al Top in Italia

Se c’è un progetto che incarna l’eccellenza dell’imprenditoria molisana questo è la Fonte del Benessere Resort – Centro Messegue di Castelpetroso, in quanto rappresenta quella voglia di migliorare sempre, anche quando si è al top. La struttura ricettiva già al vertice, in termini di presenze nella nostra regione, dopo un restyling diventa il faro dei centri benessere in tutto il centro-sud. Ieri pomeriggio l’inaugurazione davanti a tante autorità politiche e militari. Quindici nuove camere di cui sette deluxe con vista panoramica sulSantuario, minipiscina biposto cromoterapica e otto wellness suite, di cui due di circa70metri quadrati (cadauna), con vista panoramica, minipiscina biposto cromoterapica, area wellness privata. Una nuova area benessere con biosauna; un’area fitness di circa 200metri quadrati; un nuovo solarium e un ristorante gourmet “Marzapane”. Sono queste le novità che i clienti potranno godersi in una cornice elegante e suggestiva. Un investimento, importante, tutto privato, senza nessun contributo pubblico, quello che vede protagonista il gruppo imprenditoriale della famiglia Ricci. La Fonte del Benessere, però, non è solo una semplice spa, ma continua a rappresentare un veicolo di promozione importante per l’intero territorio regionale. Gli ospiti, infatti, potranno effettuare visite gratuite nei luoghi simbolo del Molise, tra cui Agnone, Pietrabbondante, Capracotta, Campitello Matese e Sepino. Tutto è stato curato nei minimi particolari. L’importanza della Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso in termini economici e turistici per l’intero territorio è stata rimarcata dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. La struttura è in un’area strategica e gli imprenditori che hanno investito in questa struttura ci hanno visto lungo. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno: Un grande plauso alla famiglia Ricci che in un momento di crisi economica ha il coraggio e la forza di fare investimenti così grandi nel settore turistico. Grazie a questa struttura alziamo l’asticella e il centro richiama sempre più persone da fuori regione. Viva la soddisfazione del presidente del gruppo imprenditoriale, Marciano Ricci, la struttura ricettiva, unica nel suo genere in Molise, in questi anni è diventato un punto di riferimento nel centro-sud per tutti coloro che decidono di trascorrere qualche giorno di relax. Un successo imprenditoriale che assume un valore ancor più importante se si considera che l’intervento di restyling è stato finanziato esclusivamente con fondi privati.