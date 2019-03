Rapina da brividi al furgone dei Monopoli di Stato di Termoli. Una banda armata ha assaltato il mezzo, portandosi via il carico di sigarette. E’ successo intorno alle 7,30: l’autista, dipendente di una società privata, aveva da poco fatto rifornimento al deposito del Nucleo Industriale e si era messo in viaggio per le consegne, quando sulla Bifernina nei pressi del bivio di Guglionesi, è stato affiancato da un’auto, un’utilitaria. A bordo tre, quattro uomini incappucciati e armati, che lo hanno minacciato puntandogli contro una pistola e un fucile, obbligandolo ad accostare. Lo hanno costretto a scendere e lo hanno trasferito in auto. Minuti terribili in cui l’uomo sotto la minaccia delle armi e con un cappuccio calato sulla testa ha viaggiato insieme ai malviventi. Attimi di terrore, finiti per fortuna dopo poco, quando lo hanno fatto scendere abbandonandolo in una strada di campagna. E’ stato in questo momento che l’autista, sconvolto e impaurito, è riuscito a chiedere aiuto e a chiamare la polizia. E’ scattato subito il piano anti rapina. Il mezzo è stato ritrovato da una pattuglia del commissariato di Termoli in una strada sterrata in territorio di San Martino in Pensilis, poco lontano dal luogo in cui l’autista del furgone era stato lasciato. Al suo interno non c’era più nulla. Spariti almeno 700chili di merce, per lo più sigarette, ma anche prodotti da banco e valori bollati, per un totale di almeno 170mila euro. L’autista è stato ascoltato dai poliziotti agli ordini del commissario Vincenzo Sullo. La banda sarebbe formata da italiani, con una forte inflessione pugliese. E’ qui che da subito si sono concentrate le ricerche, proprio al confine con la Puglia con la collaborazione anche delle forze dell’ordine locali. A giugno del 2015 c’era stata una rapina molto simile sempre ai danni del Monopoli di Stato, l’autista anche in questo caso fu sequestrato per alcune ore e poi lasciato nelle campagne di Chieuti. Il carico di sigarette dopo qualche giorno venne ritrovato in un casolare e furono arrestati pure gli autori del colpo. Il mezzo rapinato oggi è stato sottoposto ai rilievi del caso e riportato al Deposito del Nucleo. Si sta cercando di capire se fosse collegato a qualche sistema elettronico anti rapina.