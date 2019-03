Sono cominciati oggi gli interrogatori di garanzia delle undici persone indagate nell’ambito dell’operazione che ha permesso alla Squadra mobile di Isernia di stroncare un traffico di cocaina tra la provincia di Foggia. Tra loro anche quattro donne. Oltre agli spacciatori, gli investigatori della Questura di via Palatucci sono riusciti a individuare anche il canali di approvvigionamento della droga. A Lucera è stato infatti arrestato anche un noto esponente della criminalità locale. In quattro mesi di indagini a Isernia sono stati venduti circa 120mila di cocaina, è stato detto durante la conferenza stampa convocata in Procura.