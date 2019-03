Isernia. Strisce blu e polemiche, il sindaco d’Apollonio blocca i parcheggi a pagamento

Parcheggi a pagamento e polemiche: oggi pomeriggio il colpo di scena: il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’avvio della gestione alla società concessionaria dei parcheggi a pagamento, allo scopo di procedere ad approfondimenti tecnico-amministrativi sulla regolarità degli atti di gara e di affidamento del servizio. La conferenza stampa prevista per domani – in cui si sarebbe parlato proprio delle strisce blu – è stata annullata. A indurre il primo cittadino a sospendere il provvedimento, con ogni probabilità, l’annuncio, da parte del consigliere comunale Raimondo Fabrizio, di volerci vedere chiaro in questa vicenda. Proprio questa mattina aveva chiesto “l’immediata sospensione della delibera per gravi irregolarità, sia per la collocazione degli stalli sia per il numero di parcheggi a pagamento”. A suo avviso sono molti di più rispetto a quelli previsti. Anche la protesta dei commercianti e dei cittadini di via XXIV maggio ha indotto il primo cittadino ad approfondire la questione.