Isernia. Parcheggi a pagamento, sit-in di protesta di commercianti e cittadini

Una città dipinta di blu. Da qualche giorno è uno dei principali argomenti di discussione a Isernia. Le strisce che indicano le soste a pagamento sono spuntate come funghi in ogni angolo della capoluogo. La gente è inferocita:stavolta si è esagerato, dicono i cittadini. Hanno la netta sensazione che le strisce blu superino di gran lunga quelle bianche. Si sentono danneggiati in particolare i commercianti, che proprio oggi hanno organizzato una manifestazione di protesta in via XXIV maggio, provocando per una manciata di minuti qualche disagio al traffico. Intanto il consigliere comunale Raimondo Fabrizio ha chiesto l’immediata sospensione della delibera di giunta per gravi irregolarità, sia per la collocazione degli stalli sia per il numero di parcheggi a pagamento. A suo avviso non sono molti di rispetto a quelli previsti.