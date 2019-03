Isernia. Defibrillatore rubato al Veneziale, 40enne nei guai per ricettazione

Recuperato dai Carabinieri di Isernia il defibrillatore rubato dal centro trasfusionale dell’ospedale “F.Veneziale”. Il prezioso strumento di soccorso era stato asportato in corsia a cavallo delle scorse festività Natalizie, quando il personale sanitario del centro trasfusionale, nel corso di un pomeriggio particolarmente impegnativo, si accorse che ignoti lo avevano sottratto da un carrello di servizio. Grazie all’intervento immediato dell’Arma locale, scattarono le prime indagini tese alla ricostruzione dell’evento, indagini conclusesi ieri con il sequestro del defibrillatore perfettamente integro, che un quarantenne abruzzese cercava di rivendere. Tra i possibili acquirenti dell’apparecchio salvavita c’era un addetto al 118 che, insospettito, si è rivolto ai Carabinieri segnalando il tentativo di vendita, consentendo così ai militari di bloccare la ricettazione in corso e deferire l’uomo all’A.G. isernina per ricettazione aggravata. I Carabinieri hanno già promosso quanto necessario per avviare le pratiche di dissequestro del defibrillatore, affinché sia restituito alla corsia ospedaliera dalla quale venne furtivamente asportato.