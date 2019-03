I gioielli del Molise aperti al pubblico. Tornano le Giornate Fai di Primavera

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 tornano le Giornate Fai di Primavera (Fondo Ambiente Italiano).

Giunta ormai alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in un appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori.

Questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei 325 gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni – Delegazioni regionali, provinciali e Gruppi Giovani – e grazie ai 40.000 Apprendisti Ciceroni. Centinaia di siti e migliaia di persone che l’anima del FAI accende, prendendo per mano tutti e accompagnando gli italiani a specchiarsi nella stupefacente varietà del paese più bello, aprendo luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend, durante il quale è possibile sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione. Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI. Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva.

La novità più importante per il 2019 riguarda la grande festa di piazza dedicata ai beni culturali italiani chiamata “FAI ponte tra culture”, il progetto del FAI che si propone di amplificare e raccontare le diverse influenze culturali straniere disseminate nei beni aperti in tutto il Paese. Molti di questi luoghi testimoniano la ricchezza derivata dall’incontro e dalla fusione tra la nostra tradizione e quella dei paesi europei, asiatici, americani e africani. Ecco perché in alcuni di questi siti e in alcuni Beni FAI le visite saranno curate da oltre un centinaio di volontari di origine straniera che racconteranno gli aspetti storici, artistici e architettonici tipici della loro cultura di provenienza che, a contatto con la nostra, ha contribuito a dar vita al nostro patrimonio.

Le aperture previste in Molise riguardano:

* Il Verlascio di Venafro (Apertura: sabato e domenica, ore 9 – 12)

il Castello di Macchiagodena (Apertura: sabato e domenica, ore 10 – 13 / 15 – 18)

il Museo civico “Giuseppe Barone” di Baranello (Apertura: sabato e domenica, ore 10 – 13 / 14.30 – 18)

la Chiesa San Michele Arcangelo di Baranello (Apertura: sabato e domenica, ore 10 – 13 / 14.30 – 18 )

* il percorso museale virtuale di Isernia allestito al Liceo Classico “Fascitelli” con il titolo: “Dalla Preistoria Alla Globalizzazione” (Apertura: sabato, ore 15.30 – 19; domenica, ore 09.30 – 13 / 15.30 – 19)

* la Chiesa di Sant’ Eustachio a Sesto Campano ( Apertura: sabato, ore 9 – 12 ).

* Bene fruibile a persone con disabilità fisica