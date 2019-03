Altro sangue sulla strada. Incidente mortale tra Boiano e San Polo Matese

Un altro incidente mortale e ancora sangue sulla strada. Non si è ancora spento lo sgomento per le cinque morti di ieri sulla Bifernina che questa mattina, poco prima delle otto, tra Boiano e San Polo Matese, altro sangue è stato versato sulla strada. Un altro frontale tra due auto, una Mercedes e un Suv. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento c’è una vittima ma altri due feriti, ricoverati al Cardarelli di Campobasso,versano in gravi condizioni. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e Sanitari del 118.