Si chiama “Prima il Molise” il nuovo movimento fondato da Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, le due consigliere regionali espulse dalla Lega che hanno deciso di andare avanti per la propria strada, restando comunque nell’area del centrodestra. Il nuovo soggetto politico sarà subito messo alla prova con la partecipazione alle prossime elezioni comunali di Campobasso e Termoli con proprie liste. Insomma, una sfida importante che le due consigliere regionali intendono portare avanti tenendo sempre presente l’obiettivo principale: le esigenze del Molise e dei molisani. A Campobasso la presentazione del movimento che sarà presieduto da Aida Romagnuolo, che non ha perso l’occasione per lanciare accuse durissime all’indirizzo del coordinatore regionale Luigi Mazzuto per il quale è tornata a chiedere al presidente della Regione Donato Toma le dimissioni da assessore. “Ad oggi – ha denunciato – non ha fatto nulla per i tanti disoccupati e per le tante aziende in crisi”.