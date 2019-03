Venerdì scorso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso ha ospitato l’ iniziativa “ Aperti alla Trasparenza” dell’Europe Direct Molise in occasione della settimana dell’Amministrazione aperta. L’evento, diventato un appuntamento fisso, data l’importanza della tematica, ha visto la partecipazione delle istituzioni e della società civile, in particolare con la presenza degli istituti che hanno aderito al Progetto A Scuola di Opencoesione. La giornata si è articolata tra gli interventi del Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista, il segretario generale dott.ssa Francesca Basta, il direttore generale Unimol Dott. Giacomo Verde , la dirigente Istat Molise dott. ssa Maria Picci e la condvisione dei risultati dei progetti degli istituti di istruzione secondaria Mario Pagano, Galanti, Marconi, Romita di Campobasso e il Giordano di Venafro. Gli interventi istituzionali hanno sottolineato come i principi di un’amministrazione aperta siano ormai patrimonio delle nostre istituzioni e come sia cambiato il ruolo del cittadino, da semplice destinatario dei procedimenti amministrativi a soggetto partecipante e attivo dell’azione della PA, nonché tutore esso stesso del principio di anticorruzione. Gli studenti hanno relazionato in merito ai risultati dei loro progetti, i cui temi spaziano dall’ecologia alla rivalutazione del patrimonio culturale, passando per le infrastrutture in Molise.Si è avuto un momento anche per discutere di politiche di coesione. I giovani ricercatori hanno evidenziato come questi studi siano stati possibili grazie agli OPEN DATA, pilastri dell’Amministrazione Trasparente assieme ai principi di trasparenza, Partecipazione ed Accountability.

Fonte: Ufficio stampa