Sessano del Molise. Incendio distrugge tre camion, indagano Vigili del fuoco e Carabinieri

Vigili del fuoco e Carabinieri indagano sulle cause di un incendio che durante la notte ha distrutto tre camion nella zona industriale di Sessano del Molise. Le fiamme, partite da uno dei mezzi parcheggiati nel piazzale di un’azienda, si sono ben presto propagate agli altri due camion. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, evitando così che il rogo finisse per coinvolgere anche gli immobili adiacenti il parcheggio. I danni sono ingenti, ma al momento non quantificabili. Sulle cause dell’incendio non si esclude alcuna ipotesi.