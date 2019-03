BCC Roma, apre uno sportello a Isernia: in 270 si candidano a diventare soci

Un video dedicato alla storia e alle eccellenze del Molise, ha preparato il terreno all’ufficializzazione di un’importante novità: presto la Banca di credito cooperativo di Roma aprirà un suo sportello a Isernia. L’annuncio è stato dato dal presidente Francesco Liberati, durante la riunione con i circa 1500 soci dell’area del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di scena al cinema teatro Italia di Castel di Sangro. L’obiettivo è quello di creare una cerniera fra il Tirreno e l’Adriatico. Diverse le autorità molisane presenti all’incontro, tra loro anche l’europarlamentare Aldo Patriciello. Tutti hanno apprezzato un’iniziativa che a Isernia sta riscuotendo molto interesse. Sono infatti già 270 i candidati soci che hanno chiesto di far parte di questa realtà, da sempre caratterizzata anche per le sue attività di promozione sociale. Per Gabriele Gravina, vice presidente della Bcc e presidente della Federazione italiana giuoco calcio, questo progetto rafforzerà ulteriormente il legame tra Alto Sangro e Alto Molise. Una scelta in controtendenza dunque, quella della BCC. Anziché arretrare, avanza e investe sulle aree interne. E lo fa dando la massima fiducia alle imprese locali, ha sottolineato il direttore generale, Mauro Pastore: noi guardiamo prima alle persone – ha detto – dando fiducia sostegno ai loro progetti.