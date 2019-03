Ferrovie. Lavori alla stazione di Bojano, da stasera fino a lunedÃ¬ tratta interrotta

Rete Ferroviaria Italiana, in una nota, comunica che dalle ore 22.50 di venerdì 15 alle ore 5:00 di lunedì 18 marzo 2019, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Bojano che non rendono possibili gli incroci tra treni, il traffico ferroviario delle linee sarà parzialmente cancellato e sarà attivato il servizio di bus sostitutivi.

Nello specifico:

Per la linea Campobasso – Roma i convogli avranno origine/termine corsa ad Isernia o Cassino

i convogli avranno origine/termine corsa ad Isernia o Cassino Per la linea Campobasso – Napoli avranno origine/termine corsa ad Isernia, Venafro o Vairano;

avranno origine/termine corsa ad Isernia, Venafro o Vairano; Per la linea Campobasso – Caserta – Benevento origine/termine corsa a Caserta o Vairano;

Il servizio sostitutivo sarà attivo esclusivamente nel tratto di linea in cui il treno è stato

cancellato e gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni.

Inoltre, sempre a seguito dei lavori previsti alla stazione di Bojano è stato necessario apportare delle modifiche agli orari delle tratte che saranno validi fino al 31 luglio 2019.