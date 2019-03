E’ stato individuato e arrestato l’autore della rapina perpetrata intorno alle 18 all’MD di via Puglia a Campobasso che ha fruttato un bottino di circa 600 euro. Si tratterebbe di un 30enne campobassano, non tossicodipendente, arrestato dalla Squadra Mobile del capoluogo dopo appena un paio d’ore dal colpo. Gli agenti avrebbero ritrovato il bottino e anche la maschera e il coltello utilizzati per mettere a segno la rapina. Subito dopo il colpo sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A dar manforte anche gli agenti della Questura di via Tiberio. Sono stati loro a mettersi sulle tracce del presunto responsabile della rapina, arrestandolo. Il giovane – si è appreso – ha agito da solo. Armato di coltello, ha minacciato la cassiera, facendosi consegnare tutti i soldi che aveva in cassa.