L’Amministrazione pubblica incontra le scuole

Nell’ambito degli eventi per la settimana dell’Amministrazione Aperta promossa da ITALIA OPEN GOV, la Provincia di Campobasso – Europe Direct Molise, ha organizzato una giornata di lavori dal titolo “ APERTI ALLA TRASPARENZA”che possa coinvolgere cittadini ed istituzioni. L’evento in programma domani (15 marzo 2019) presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso avrà inizio alle 9.30. Sono previsti interventi di esperti nazionali e di rappresentanti di istituzioni locali. Saranno esposti al pubblico in sala i concetti alla base della Trasparenza, dell’Accountability, della Partecipazione. Si farà il punto sull’attuazione della normativa per poi presentare qualche buona prassi locale. Si parlerà anche della Bussola della Trasparenza. Obiettivo è altresì quello di stimolare la discussione sugli “opendata” poiché la nostra regione non è molto avanti sul tema dei dati aperti. Si parlerà infine di Cittadinanza digitale e di competenze digitali, protagonisti dell’evento gli studenti delle scuole superiori partecipanti al progetto nazionale di monitoraggio civico “ A Scuola di Opencoesione” edizione 2018-2019.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 9.30 Accoglienza e Saluti Istituzionali Antonio Battista, Presidente della Provincia di Campobasso



Interventi

ore 9.45 Dott.ssa Francesca Basta – Segretario Generale della Provincia di Campobasso

ore 10.00 I team del progetto ASOC 1819 (A Scuola di Opencoesione) presentano i loro progetti di monitoraggio civico e la SAA

ore 11.15 Avv. Ernesto Belisario – Componente del Tavolo permanente per l’innovazione e l’agenda digitale italiana (in collegamento)

ore 11.30 “La Trasparenza come strumento per combattere la corruzione” a cura del Dott. Giacomo Verde- Università degli studi del Molise

ore 11.45 “La Bussola della Trasparenza” a cura di Dott.ssa Eliana Marinelli – Camera di Commercio del Molise

ore 12.00 Dott.ssa Maria Picci – Direttrice Ufficio Territoriale Istat Molise

ore 12.15 Gianluigi Tucci e Giulia Bevilacqua – studenti del liceo G. M. Galanti – Presentazione progetto di ASL sugli archivi di Opencoesione

Ore 12.30 Conclusioni e saluti

Introduce e modera: Carmela Basile – Europe Direct Molise