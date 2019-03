Si è presentato con un taglierino in mano e una maschera di carnevale sul volto, poi ha minacciato la commessa e ha chiesto che gli venisse consegnato l’incasso. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 18 al supermercato MD di via Puglia a Campobasso, in località colle dell’orso. Il bottino, in tutto 500 euro circa, è stato immediatamente portato via dal rapinatore che si è dato alla fuga. Sotto shock sia la cassiera che gli avventori presenti nel negozio al momento del fatto. La fuga del malvivente, tuttavia, è durata poco. Due ore circa, tanto anno impiegato gli agenti della Squadra Mobile, per rintracciarlo e arrestarlo. Si tratta di un trentenne del posto. Gli agenti hanno anche recuperato la refurtiva, oltre che il coltello e la maschera usata dall’uomo. Nei giorni scorsi, nella stessa zona, in via Calabria, si è verificato un furto di farmaci. La pista che si batte è quella della tossicodipendenza.