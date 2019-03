L’argomento estratto a sorte al caffè filosofico di Adele Fraracci e Simonetta Tassinari a Campobasso, nell’ultimo appuntamento, è stato: l’immaginazione. Immaginazione declinata innanzitutto nella utopia, nella importanza che ha l’ideale per la realtà e per la vita di tutti i giorni, negli affetti così come nel lavoro e in comunità. Si è stagliata tra il pubblico l’idea di una “città ideale” e sapienti sono stati i rimandi a Tommaso Moro, a Campanella, a Bacone, a Platone, a Popper. Solidarietà, voglia di partecipazione in cui ciascuno possa apportare un proprio contributo e società aperta sono stati gli orizzonti ideali e valoriali individuati dal pubblico nel corso del vivace e schietto dialogo. La immaginazione è stata anche declinata alla bellezza e al rapporto tra bello e bene, nel solco del pensiero greco, all’amore, ampiamente inteso, alla cura della mente e del corpo, ove hanno fatto capolino Freud e la psicologia. Si è dibattuto sulla centralità dell’arte, alla quale bisogna attribuire valenza e fruibilità popolare, secondo la lezione umanistico-rinascimentale, così come si è teso a sottolineare che l’immaginazione risiede nelle conquiste scientifiche e tecniche, le quali non possono che essere accompagnate dal buon servigio dell’humanitas. Bello e potente anche l’ultimo incontro del caffè filosofico, rassegna che si è chiusa con l’individuazione dell’identikit filosofico dei partecipanti. Al caffè invece che di “tipi umani”, si parla di “tipi filosofici”, aristotelici, spiritualisti, eclettici, pragmatici, ecc. Simpatica e originale l’idea di poter essere tutti seguaci di una scuola filosofica dove la parola è razionale, educata, vera e l’ascolto importantissimo.