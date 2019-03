Una donna, impegnata nel mondo del sindacato, si chiama Silvana Ciciola ed è lei la persona su cui Fratelli d’Italia punta le sue carte per le Amministrative di Termoli. Il suo nome sarà portato al tavolo del centrodestra come possibile candidato alla carica di sindaco. Ufficializzando la scelta della Ciciola sono state stoppate anche le aspettative di Tony Spezzano, con alle spalle già diverse esperienze amministrative, e che nei giorni scorsi aveva invece chiesto a Fratelli d’Italia di avere un’occasione, convinto di poter correre per la carica di sindaco. Secondo Luciano Paduano, responsabile per l’organizzazione del partito in Molise, invece è Silvana Ciciola la persona giusta per rilanciare il territorio. “E’ una donna molto capace, è una mamma, è impegnata nel sociale, incline ad ascoltare la gente” ha commentato Paduano, convinto di poter convincere tutta la coalizione a convergere sulla Ciciola. Idee chiare, dunque, per Fratelli d’Italia, rispetto agli altri partiti della coalizione, dove le velleità da conciliare sono tante.

Tra i nomi uno su tutti quello di Antonio Di Brino, che non ha mai digerito la caduta della sua amministrazione e che in questi anni ha sempre coltivato l’idea del riscatto, e come consigliere è stato artefice di una dura opposizione all’Amministrazione Sbrocca, guadagnandosi quasi sul campo la ricandidatura, su cui però non tutta la coalizione converge. Poi c’è il nome del consigliere Francesco Roberti per Forza Italia, sponsorizzato a quanto pare dal governatore Toma in persona che vorrebbe una figura istituzionale. In realtà il centrodestra già da alcune settimane avrebbe iniziato a corteggiare alcuni professionisti della società civile, senza successo, però, da quello che emerge. Situazione di stallo invece nella Lega dopo l’annunciata espulsione delle due consigliere regionali Calenda e Romagnuolo. Al momento insieme a Michele Marone è passato con Salvini anche il consigliere Annibale Ciarniello.

Situazione più fluida in casa centrosinistra dove il sindaco in una riunione con la sua maggioranza ha confermato la volontà di ricandidarsi. Angelo Sbrocca ha dalla sua, pure la benedizione del nuovo segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla. Deve solo fare i conti con un nutrito gruppi di suoi consiglieri e con un assessore, che fanno capo ai Popolari di Vincenzo Niro, il quale per queste Amministrative ha deciso di non appoggiare più il centrosinistra, ma di passare al centrodestra. Insomma sarebbero già pronte le valigie per l’assessore Ferrazzano e per i consiglieri Barile, Fabrizio, Sabella, Di Giovine e Cocomazzi, per i quali però non sarà facile politicamente prendere le distanze da un’Amministrazione che hanno appoggiato in questi cinque anni. Sarebbe stato più semplice per loro smarcarsi, se Sbrocca non avesse deciso di tentare il bis.