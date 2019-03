Boom dell’Export 2018. Il Molise fa meglio di tutti con un +46%

Ottime notizie per il Molise. L’Istat, infatti, ha diffuso questa mattina i dati relativi alle esportazioni delle Regioni Italiane in riferimento al 2018, dove viene segnalato un vero e proprio “exploit” della regione con un +46% rispetto al 2017. Il Molise, dunque, si classifica al primo posto per la crescita nei rapporti con il commercio estero, seguito dalla Calabria (+15,9%), Valle d’Aosta (+9,1%) e Umbria (+8,7%). Diversamente si registrano segnali negativi per Liguria (-6,7%), Lazio (-4,3%), Puglia (-2,2%) e Marche (-0,9%).

Nel quarto trimestre 2018 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro (+3,9%) e per il Nord-est (+2,5%), un lieve calo per il Nord-ovest (-0,4%) e una più marcata flessione per il Sud e Isole (-5,7%). Complessivamente, a livello nazionale, nel 2018, rispetto all’anno precedente, la crescita dell’export risulta positiva per tutte le ripartizioni territoriali. Si conferma molto sostenuta per le Isole (+12,2%) superiore alla media nazionale per il Nord-est (+4,3%) e il Nord-ovest (+3,4%) e più contenuta per il Sud (+2,5%) e, in particolare, per il Centro (+1,0%). Per quanto riguarda le performance provinciali ,invece si segnalano i risultati positivi di Milano, Asti, Brescia, Firenze, Siracusa, Bologna e Piacenza.