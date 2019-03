Termoli: Rapina con pistola alla sala slot, 15 mila euro il bottino

Rapina a mano armata in una sala slot della periferia sud di Termoli, al confine con Campomarino. Intorno alla mezzanotte due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività di via dei Palissandri. Hanno puntato la pistola contro il titolare, che stava effettuando la chiusura, intimandogli di consegnare i soldi incassati. L’uomo, 54 anni, non ha reagito, ma è stato aggredito dai due balordi che lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola, stordendolo. I due sono riusciti a prendere i soldi in cassa e sono fuggiti, circa 15 mila euro il bittino, il guadagno del week end. Un duro colpo per l’attività. Il titolare ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto anche un’ambulanza del 118. L’uomo è stato medicato e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli agenti del commissariato hanno subito avviato le indagini. Nell’attività c’è un sistema di videosorveglianza, ma le telecamere erano state coperte da uno strato di scotch proprio qualche giorno fa dopo un controllo dell’ispettorato del lavoro, durante il quale sembra che i funzionari avessero detto che per questioni di privacy il sistema doveva essere spento. Dunque non ci sono riprese della rapina. Un elemento che gioca sicuramente a sfavore delle indagini per risalire ai responsabili del colpo.